نشكركم على متابعتكم خبر طائرة مُحملة بأطنان المستلزمات الإغاثية والطبية تُغادر دبي إلى كابل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أمر سمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي بإرسال طائرة شحن محملة بالمستلزمات الإغاثية والطبية إلى العاصمة الأفغانية كابل.

وغادرت الطائرة دبي متجهةً إلى كابل ومحملة بـ 24.5 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية لتلبية الحاجات الإنسانية الطارئة في ‎أفغانستان عقب الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق في شرق البلاد مؤخراً.