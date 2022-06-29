نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُشارك في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لـ”منتدى النقب” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لـ”منتدى النقب” في مملكة البحرين، بمشاركة وفود من البحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل. وبحسب “وام”، ترأس وفد الإمارات عبد الرحمن النيادي مدير إدارة تخطيط السياسات بالإنابة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وأكد النيادي أهمية التواصل وبناء الجسور بما يحقق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة بما فيها الشعب الفلسطيني. وأوضح أن لـ”منتدى النقب” أهمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش.