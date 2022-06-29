رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء الهند

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

وقدم دولة رئيس وزراء الهند في بداية اللقاء تعازيه إلى صاحب السمو رئيس الدولة وشعب دولة الإمارات، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مستذكراً مناقبه الإنسانية الكريمة وما شهدته العلاقات الإماراتية – الهندية في عهده من تقدم وازدهار على جميع المستويات.

كما هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من النمو والتقدم.. وعبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لما عبر عنه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها وتمنى لبلده الصديق دوام التقدم والازدهار.. منوهاً بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات والهند، والحرص المشترك على تطويرها إلى آفاق أوسع.

وثمَّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إسهامات الجالية الهندية في مسيرة التنمية والبناء والتطور منذ تأسيس دولة الإمارات.. إضافة إلى دورها في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين وشعبيهما الصديقين.. بجانب الإسهامات المقدرة لجميع الجاليات المقيمة في الإمارات من الدول الشقيقة والصديقة.

كما بحث سموه ودولة ناريندرا مودي مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والوفد المرافق لرئيس وزراء الهند.