نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع الأردن بعد الأزمة الأخيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:55 صباحاً - متابعة – نور نجيم :

تضامنت دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعد الحادث الأليم الناجم عن تسرب غاز في ميناء العقبة والذي تسبب في العديد من الوفيات والإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الأردنية وإلى الشعب الأردني الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.