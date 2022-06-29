نشكركم على متابعتكم خبر ترتيب جامع “الشيخ زايد الكبير” ضمن فئة “أبرز 25 منطقة جذب للسياح” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

نال جامع “الشيخ زايد الكبير”، المركز الأول إقليمياً ضمن “أبرز خمسة وعشرين منطقة جذب للسياح في الشرق الأوسط”.

كما حصل الجامع على المركز الرابع عالمياً ضمن “أبرز خمسة وعشرين منطقة جذب للسياح”. وذلك حسب تقييم موقع “تريب أدفايزر”، المتخصص في شؤون السفر والسياحة، عن عام 2022.

ويأتي هذا الإنجاز الذي حققه الجامع ضمن سلسلة منجزات جسدت ريادته كوجهة ثقافية على خريطة السياحة العالمية، وفق “وام”.

وسبق وأن حاز الجامع وفق تقييم موقع “تريب أدفايزر”، على مراتب متقدمة كأبرز وجهة عالمية. محققاً المراكز الثلاثة الأولى، على مدى أربعة أعوام على مستوى العالم.