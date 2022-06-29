نشكركم على متابعتكم خبر تعرف إلى أول جهة اتحادية في الإمارات تعتمد سحابة G42 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:55 صباحاً - متابعة – نور نجيم :

أصبح المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أول جهة اتحادية في الدولة تعتمد نظام السحابة “BIC”، بعد توقيع اتفاقية تعاون مع G42 من أجل وضع كلّ بياناته وعملياته الرقمية على سحابة G42 Cloud.

وتوفّر البنية التحتية عالية الأداة والآمنة الخاصة بسحابة G42 إلى جانب قدرات شركتها الأم المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من المزايا إلى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك السيادة الكاملة على البيانات والمرونة وأوقات تحوّل نشر التطبيقات مما يسرّع التحول الرقمي لدى المكتب التنفيذي ويعزز تقدّمه في رحلة الابتكار والتنافسية.

ومن خلال اعتماد الحوسبة السحابية سيتمكّن المكتب التنفيذي أيضاً من الاستفادة من حلول الأمن السيبراني الأفضل في فئتها لحماية البيانات الهامة ومنع تسرب المعلومات وتخفيف المخاطر.

وقال عمر الشامسي رئيس قسم تقنية المعلومات لدى المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إنّ هذه المبادرة الاستراتيجية تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي والذي يعكس بُعد نظر قيادتنا الرشيدة في رسم مستقبل القطاع الحكومي لتوقُع التحديات العالمية التي تتطلب التغيير وتجاوزها بنجاح. وبما يمكننا من تطبيق الأنظمة والبروتوكولات الرقمية وفقاً لأفضل المعايير الدولية.”

وتأتي هذه الاتفاقية بناءً على الأهداف الاستراتيجية للمكتب التنفيذي لتكييف التقنيات المتطورة لدعم رؤية ورسالة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، ودعم الكوادر الوطنية في مجال الحوسبة السحابية.