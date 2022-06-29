نشكركم على متابعتكم خبر بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

غادرت بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أرض الوطن عبر مطار أبوظبي الدولي. متجهة إلى المملكة العربية السعودية. لمزاولة مهامها في خدمة حجاج الدولة في الأراضي المقدسة. ومتابعة شؤونهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المناسك. وتوفير أرقى الخدمات التي تمكنهم وتعينهم على أداء الحج بطمأنينة ويسر.

وقد أكد الدكتور محمد مطر الكعبي. رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات. على الدعم والرعاية التي تحظى بها الهيئة وبعثة الحج الرسمية من القيادة الرشيدة سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد. طيب الله ثراه. مثمناً جهود المملكة العربية السعودية.

بدوره. كشف محمد سعيد النيادي. مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات. عن كامل استعداد البعثة وجاهزيتها لخدمة حجاج الدولة. مبيناً أن لجنة الحج التحضيرية التي غادرت قبل سبعة أيام تتابع تجهيز مقرات البعثة في مكة المكرمة والمدينة والمنورة واستلام أرض مخيمات الحجاج في منى وعرفات ومزدلفة وحققت نسبة عالية من الإنجاز بحسب الخطط الموضوعة بالتنسيق والتواصل مع رئيس مكتب شؤون الحجاج.