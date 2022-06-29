نشكركم على متابعتكم خبر المركز الوطني للأرصاد يكشف عن توقعات طقس يوم غد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:55 صباحاً - متابعة – علي معلا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً شرقاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، رطب ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:42 الثاني عند الساعة 01:00 الجزر الأول عند الساعة 08:03 الجزر الثاني عند الساعة 18:44 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:42 والمد الثاني عند الساعة 21:11 الجزر الاول عند الساعة 16:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:13 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 33 85 20 دبي 42 32 80 20 الشارقة 42 32 80 25 عجمان 42 31 85 20 أم القيوين 42 33 80 30 رأس الخيمة 40 32 80 30 الفجيرة 37 31 85 35 العين 45 31 70 25 ليوا 45 31 80 30 الرويس 42 32 80 25 السلع 42 31 75 30 دلما 40 31 85 30 طنب الكبرى 41 32 85 30 طنب الصغرى 41 32 85 35 أبو موسى 41 32 75 35