نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد دبي يطلق مبادرة “دبي جلوبال” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلق سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. من مقر غرف دبي، مشروع “دبي جلوبال”.

وقال سموه في تغريدة عبر تويتر: “أطلقت من مقر غرف دبي مشروع (دبي جلوبال)، وهو عبارة عن شبكة عالمية من 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في القارات الخمس”.

وأضاف: “هدفنا من الشبكة العالمية تدويل شركاتنا الوطنية، واستقطاب استثمارات عالمية، وفتح أسواق تجارية جديدة”.

وتابع: “دبي تمتلك 11% من إجمالي حركة الشحن العالمية عبر موانئها. وتستثمر عشرات المليارات في توسيع خطوطها الملاحية والجوية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم. ونحن المدينة الأكثر نمواً وتنوعاً وسرعة”.

واختتم سموه: “هدفنا من دبي جلوبال أن تصل قصتنا للعالم.. ويتواصل العالم تجارياً واقتصادياً عبر دبي”.