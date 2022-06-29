حكومة أم القيوين توقع مذكرة تفاهم مع كلية الأفق الجامعية بالشارقة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:55 صباحاً - متابعة – علي معلا

وقعت حكومة أم القيوين مذكرة تفاهم مع كلية الأفق الجامعية بالشارقة توفر بموجبها كلية الأفق منحا دراسية لموظفي حكومة أم القيوين الراغبين في إتمام دراستهم الجامعية في درجة “البكالوريوس”.

وتتضمن المذكرة تخصيص صندوق منح دراسية لموظفي حكومة أم القيوين وعائلاتهم في درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وبكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات، على هيئة خصومات بنسبة 30‎%‎ الى 50‎%‎ من الرسوم الدراسية.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة محمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وفراس الطباع نائب المدير العام لكلية الأفق الجامعية.

وقال النقبي إن المذكرة تأتي لدعم علاقات الشراكة بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمؤسسات التعليمية، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص تعليمية لتوسيع مدارك الموظفين وتطوير الأداء والإنتاجية، وتعزيز القدرات.

من جانبه أوضح فراس الطباع، نائب مدير عام كلية الأفق، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود إدارة الكلية والهيئة التدريسية على توثيق أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي، وذلك إيماناً بدور الكلية في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودورها في التأهيل العلمي.