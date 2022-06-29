نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك الأردن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تعزية إلى جلالة الملك “عبدالله الثاني بن الحسين” ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. في ضحايا حادث تسرب الغاز.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تعزية مماثلة إلى جلالة الملك “عبدالله الثاني بن الحسين”.

ووقع حادث تسرب الغاز، أمس، من صهريج في ميناء العقبة، وأدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.