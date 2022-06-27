نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 1,744 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن أجرت وزارة الصحة الإماراتية 206,412 فحصاً جديداً في الدولة، مما أسفر عن كشف 1,744 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 940503 حالة. وتم رصد حالتي وفاة في الدولة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2313 وفاة. وكشفت الوزارة عن شفاء 1,718 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 9120873 حالة.