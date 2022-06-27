نشكركم على متابعتكم خبر “تيكوم” تستكمل طرحها العام الأولي بنجاح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حددت مجموعة “تيكوم”، بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر وانتهاء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي يوم 24 يونيو 2022. عن تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 2.67 درهماً للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

واستقطب الطرح العالمي طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات. حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

ونتيجة لهذا الطلب القوي والاستثنائي، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري. ونجحت “تيكوم” من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم إماراتي.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم “تيكوم” في السوق خلال التاريخ المذكور تحت الرمز(TECOM) . والرقم الدولي الموحد للورقة المالية (ISIN AEE01081T004).

وسيتم إشعار المستثمرين الذين اكتتبوا ضمن شريحة الأفراد في دولة الإمارات بنتائج التخصيص النهائي للأسهم. عبر رسائل نصية قصيرة بتاريخ 29 يونيو 2022.

و”تيكوم” التابعة لـ”دبي القابضة”، تمتلك وتدير وتشغل عشرة مجمعات أعمال متخصصة. تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي.