نشكركم على متابعتكم خبر وفد وزارة الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى اللواء الركن الدكتور “مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، ورئيس وفد وزارة الدفاع. معالي “برابوو سيبيانتو” وزير الدفاع الإندونيسي، خلال زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا.

وتهدف الزيارة إلى خلق روابط صناعية قوية في مجال الدفاع والأمن، وفق “وام”. وتوفير إطار عملي للعمل معاً لدعم الشراكات الناشئة والمستقبلية، وتعزيز الفرص بين البلدين.

ونقل “الجابري” تحيات معالي “محمد بن أحمد البواردي” وزير الدولة لشؤون الدفاع. ومعالي الفريق الركن “حمد محمد ثاني الرميثي” رئيس أركان القوات المسلحة، إلى معالي وزير الدفاع الإندونيسي.

وسلم اللواء “مبارك الجابري” دعوة رسمية من معالي “محمد بن أحمد البواردي” وزير الدولة لشؤون الدفاع. إلى معالي “برابوو سيبيانتو” وزير الدفاع الإندونيسي، لزيارة الدولة لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وأكد “الجابري” أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات. خاصة المجال الدفاعي والصناعات العسكرية وآلية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وعقد الوفد عدداً من اللقاءات مع رؤساء شركات إندونيسية عاملة في مجال الصناعات الدفاعية، واطلع الوفد على أحدث منتجاتها. وناقش الجانبان الخطط المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاءات التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة المتاحة في قطاع الدفاع بين البلدين. من أجل تبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

ودعا الوفد الشركات الإندونيسية للمشاركة في المعارض العسكرية التي تقام على أرض دولة الإمارات. وأبرزها معارض “آيدكس ونافدكس ودبي للطيران ويومكس”.