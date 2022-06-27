شرطة أبوظبي تفوز بـ3 جوائز على مستوى دول مجلس التعاون

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في حصد ثلاث جوائز، ضمن جائزة دول مجلس التعاون الخليجي الحكومية لتمكين الشباب.

وثمن اللواء “سالم شاهين النعيمي”، مدير قطاع الموارد البشرية، الجائزة. معتبراً، وفق “وام”، أنها من أرقى الجوائز في المنطقة بمجال دعم الشباب.

وذكر أن “قطاع الموارد البشرية حصل على ثلاث جوائز. وهي فئة الجهة الحكومية الداعمة للشباب، وفئة القائد المستدام، وفاز بها المقدم خليفة سعيد الحميري. وفئة الموظف الصاعد وفازت بها المدني سارة البري”.

وأشاد “النعيمي” بدعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة وتوجهاتها، التي قادت شرطة أبوظبي لتحقيق هذا النجاح المتميز. مؤكداً استمرار الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات.