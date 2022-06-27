الإمارات للألمنيوم تجرب تقنيات لوقاية موظفيها من أمراض الحرارة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أجرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تجربة تقنيات لأجهزة قابلة للارتداء، للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة بين الموظفين.

وتأتي التجربة ضمن برنامج الشركة السنوي “تغلب على الحرارة”، الذي يقام خلال فصل الصيف في الدولة.

وتطوع هذا العام 50 موظفاً يعملون في خطوط إنتاج الشركة، والتي تعد من بين أعلى الأقسام حرارة ضمن عمليات الشركة. لارتداء أجهزة لمراقبة مؤشرات الصحة الأساسية والتي تتضمن درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ومعدل التعرق.

وترسل البيانات بصورة فورية إلى المشرفين وفريق الصحة المهنية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. مع إصدار تنبيهات في حال وجود أي معدلات تثير القلق.

ومن المتوقع أن يؤدي استخدام هذه التقنيات إلى تعزيز سرعة رصد العلامات المبكرة للأمراض المرتبطة بالحرارة. والتدخل الطبي السريع لعلاج الشخص، بحسب صحيفة “البيان”.