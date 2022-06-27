نشكركم على متابعتكم خبر حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة الخاصة المدرجة في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة التي جري قيدها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، والمدرجة بأسواق المال في الدولة. نحو 14 شركة، بمجموع رؤوس أموال 8.9 مليارات درهم، في نهاية العام الماضي 2021.

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي للعام الماضي، إن “الشركات موزعة بواقع13 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وشركة واحدة مدرجة في سوق دبي المالي وهي (الصفوة مباشر للخدمات المالية) /بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية حالياً/ برأسمال 563.8 مليون درهم”.

وشملت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي كل من “منازل” برأسمال 2.6 مليار درهم، و”واحة الزاوية” برأسمال 2.31 مليار درهم. و”القدرة القابضة” برأسمال 808.9 مليون درهم، و”ريم للاستثمار” برأسمال 777.5 مليون درهم.

وتشمل الشركات أيضاً “المستثمر الوطني” برأسمال 577.5 مليون درهم، و”فودكو الوطنية للمواد الغذائية” برأسمال280 مليون درهم ومجموعة “إيه إس جي ستاليونز الإمارات” برأسمال 250 مليون درهم. و”الصير للمعدات والتوريدات البحرية” برأسمال 200 مليون درهم و”ريسبوس بلس القابضة” برأسمال 200 مليون درهم و”بالمز الرياضية” برأسمال 150 مليون درهم. و”مخازن زي” /غذاء القابضة حالياً/ برأسمال 100 مليون درهم و”سواعد القابضة” برأسمال 51.1 مليون درهم و”إيزي ليس” برأسمال 30 مليون درهم.