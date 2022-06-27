نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء دبي تعلن عن إطلاق نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعمل النظام المتطور على زيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد، وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري.

ويعتمد النظام على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً.

ويحسن النظام، وفق “البيان”، أتمتة الشبكة وعمليات اكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة. كما يدعم جهود الهيئة لمواصلة توفير إمدادات وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية والكفاءة.