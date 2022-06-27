نشكركم على متابعتكم خبر الرئيس المصري يستقبل وزير خارجية الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

رحب رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في قصر الرئاسة بالقاهرة، وذلك بحضور سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القابضة “ADQ”..

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أكد السيسي حرص بلاده على تعزيز التعاون العربي المشترك ومواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ونوه بدور الإمارات المركزي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما وتمنى فخامته لقيادة وشعب الإمارات المزيد من التقدم والازدهار والتطور برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

وأكد فخامة الرئيس السيسي اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات الأخوية الصادقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات والقطاعات.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء لفخامة الرئيس المصري تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار.. مؤكدا سموه الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة وتم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك كما ناقش الجانبان أهمية التنسيق المشترك بما يسهم في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات الإماراتية – المصرية التي تزداد رسوخا وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيدا بدور جمهورية مصر العربية المحوري في إرساء أسس السلام والاستقرار لا سيما في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم والتي تتطلب المزيد من التعاون والتشاور والتنسيق للتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية المشتركة الراهنة.