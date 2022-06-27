“دبليو سولار” تستثمر بقطاع الطاقة المتجددة في ليبيا

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 11:00 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت شركة “دبليو سولار” للاستثمار المتخصصة في صناعة الطاقة المتجددة، وإحدى شركات “ألفا ظبي القابضة”، اليوم. مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا “GECOL”. لتطوير شراكة استراتيجية وتعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

وتستثمر “دبليو سولار” في قطاع الطاقة الخضراء في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم، من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية. وبيع صافي الطاقة المقدمة من المحطات إلى الحكومة الليبية.

وسيتم تصميم برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 500 ميجاوات في مرحلته الأولى مع هدف طويل الأجل يبلغ 2000 ميجاوات. حيث ستمتلك “دبليو سولار” المشروع وتشغله لمدة 25 عامًا من بدء الإنتاج.

وتهدف ليبيا بحلول عام 2030 إلى توليد 22% من الكهرباء، عن طريق الطاقة المتجددة. وهي في صدد تنفيذ خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة. كما أنها دولة عضو في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منذ عام 2008.