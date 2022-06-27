نشكركم على متابعتكم خبر القاسمي يشهد حفل تخريج دفعة 2022 لطلبة الصف 12 في أكاديمية رأس الخيمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل تخريج دفعة عام 2022 لطلبة الصف الـ12 في أكاديمية رأس الخيمة، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، بوجود الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ورئيسة مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، هنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الطلبة على نجاحهم ومثابرتهم، وحثهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية لتحقيق طموحاتهم وآمالهم المستقبلية والمساهمة في خدمة مجتمعهم ووطنهم، ورفد مسيرة التطور والازدهار في الدولة.

وقال سموه للطلبة: “اليوم تدخلون مرحلة جديدة في حياتكم.. مرحلة مليئة بالتحديات والفرص وآفاق النمو والتقدم.. مرحلة ستختبرون فيها تجارب جديدة كلياً.. نصيحتي الأبوية لكم أن تسترشدوا بالعلم الذي تحصلتم عليه خلال مسيرتكم.. احرصوا على اكتساب المهارات الجديدة لمواكبة تطورات العالم المتسارعة على مختلف الصعد، واستفيدوا من التجارب والصعاب التي ستواجهونها لصناعة مستقبل أفضل لأنفسكم وأهاليكم وأوطانكم”.

وأضاف سموه: “أفكاركم، وآراؤكم، وشغفكم بالحصول على العلم هو ما سيدفعكم للمضي قدماً نحو تحقيق النجاحات والإنجازات، لكن من المهم جداً أن تحافظوا على القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تشبعتم بها خلال رحلتكم”.

وأكد سموه، أن النجاح الذي حصل عليه الطلبة هو ثمرة لجهودهم المضنية وتفانيهم في الدراسة بروح الإصرار والشغف لاستكشاف المستقبل، إلا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا دعم أولياء الأمور، ومتابعة الكوادر الإدارية والتدريسية في المدرسة.