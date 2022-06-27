نشكركم على متابعتكم خبر القيادة الإماراتية تُهنئ رئيس مدغشقر بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة أندريه نيرينا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس أندريه نيرينا راجولينا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي كريستيان انتساي رئيس وزراء جمهورية مدغشقر.