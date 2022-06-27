نشكركم على متابعتكم خبر السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى في عدة دول إسلامية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 09:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد مركز الفلك الدولي أن يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم. أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم.

وقال المهندس “محمد شوكت عودة”، مدير مركز الفلك الدولي: “بدأت معظم الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو. بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر و بلاد الشام وبلاد المغرب. وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي”.

وأضاف: “في ذلك اليوم، فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي. في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا وعليه. من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 يونيو الجاري أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول. وأن يكون الجمعة 8 يوليو المقبل وقفة عرفة والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك”.