نشكركم على متابعتكم خبر هواء أبو ظبي الأكثر نقاوة بين إمارات الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 09:55 صباحاً - خاص – مظفر إسماعيل

احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، من ناحية نقاوة الجو وانخفاض نسبة التلوث في الهواء.

وحققت أبوظبي أقل نسبة تلوث في الهواء، وفق ما سجلته تقارير تطبيق “بلوم إير”، التي تساعد على معرفة نسبة تلوث الهواء في أي مدينة حول العالم.

وسجل التطبيق، الذي يستعرض أيضاً التوقعات المحتملة للتغيرات في درجة نقاء الهواء على مدار اليوم، درجة تلوث عند 97 لإمارة أبوظبي، تلتها الفجيرة بـ102، ورأس الخيمة بـ113.

وجاءت دبي في المركز الأخير كأسوأ إمارة من ناحية نقاوة الهواء بـ205، في حين احتلت عجمان المرتبة الرابعة بـ195، تلتها أم القيوين بـ198، فالشارقة بـ201.

ويتضمن التطبيق “روبوت آلي” يتحدث مع المستخدم، ويعطيه نصائح عن أفضل وقت للقيام بالأنشطة دون أن يتعرض لمخاطر تلوث الهواء.

وأكد 73% من المشاركين في استطلاع رأي حول التطبيق، أنه كان سبباً في تغيير عاداتهم اليومية، وساعدهم في استنشاق هواء نقي بدلاً من الملوث.