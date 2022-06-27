معرض”جواهر الإمارات”منصةإكسبو الشارقة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

يستضيف مركز إكسبو الشارقة الخميس المقبل فعاليات النسخة الثالثة من معرض “جواهر الإمارات”، الذي ينظمه المركز ويستمر حتى الثالث من يوليو المقبل بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ليشكل منصة رائدة لدعم صناعة المشغولات الذهبية محلياً، في ظل الحضور المتميز لأكثر من 20 مصمماً إماراتياً جنباً إلى جنب مع نحو 100 عارض من ممثلي أشهر العلامات التجارية في الذهب والمجوهرات.

ويقدم المعرض – الذي يقام على مساحة 8000 متر مربع – فرصة متميزة للمصممين الإماراتيين والمشاركين لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم وتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية وتحقيق عوائد مجزية ورفع نسبة مبيعاتهم خاصة في ظل التوقعات بنجاح المعرض في استقطاب عدد كبير من الزوار من عشاق الذهب والمجوهرات الذين ينتظرون بشغف الحدث للاطلاع على ما يقدمه من عرض مبهر لأحدث التصاميم العصرية من الأطقم الذهبية والماسية وأرقى خطوط واتجاهات الذهب المستوحاة من التراث الإماراتي.

وأشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن صناعة الذهب والمجوهرات الإماراتية تتمتع بمميزات تنافسية عديدة مكنتها من أن تتبوأ مكانة عالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة إذ تستحوذ حالياً على 11 % من إجمالي صادرات الذهب العالمية وتشهد هذه الصناعة نمواً متصاعداً في الدولة حيث تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات بنسبة 36 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 14.5 طن مقارنة مع 10.7 طن في الفترة المماثلة مع العام الماضي ..مشيراً إلى حرص مركز إكسبو الشارقة من خلال تنظيم معرض “جواهر الإمارات” على المساهمة في دعم هذه الصناعة على المستوى المحلي بالإضافة إلى تعزيز جودة وتنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأشاد المدفع بالمشاركة الواسعة من الشركات الإماراتية ومصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية والعلامات التجارية المتخصصة في عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة في المعرض والتي جاءت نتيجة لسمعته الرائدة حيث استطاع خلال النسختين السابقتين أن يثبت نفسه كواحد من أبرز الأحداث المتخصصة في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات من خلال النجاح الذي حققه في تحفيز تجارة الذهب والفضة والمجوهرات ودعم الصناعات المحلية واستقطابه لآلاف الزوار الذين وجدوا في المعرض فرصة مثالية لاقتناء العديد من المشغولات الذهبية والمجوهرات العصرية والتراثية وأحدث المصوغات.