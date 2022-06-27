نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن مبارك يشهد لقاءً احتفالياً بمناسبة استقلال الفلبين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يونيو 2022 09:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، لقاءً احتفالياً بمناسبة مرور 124 عاماً على استقلال جمهورية الفلبين، نظمه مجلس الأعمال الفلبيني في دولة الإمارات، بالتعاون مع “صفحة الإمارات تحب الفلبين” وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وقد جاء اللقاء الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي في إطار جهود دولة الإمارات لنشر قيم التسامح والتعايش التي تشكّل مكوناً مهماً داخل المجتمع الإماراتي وأقيم بالتعاون مع كل من شرطة دبي ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبين، ضمن أجواء عكست العلاقات المتميزة على كافة المستويات بين البلدين الصديقين، وشكلت تعزيزاً لأواصر الأخوة والصداقة بين أبناء الشعبين، والعلاقات التاريخية والإنسانية والاجتماعية بينهما.

وخلال الحدث، ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور ذكرى الاستقلال لدولة صديقة لدولة الإمارات العربية المتحدة وهنأ الفلبين على التقدم المبهر الذي حققته في المجالات كافة ما عزز حضورها على المسرح العالمي.

وقال معاليه: “إن الاحتفال بالذكرى الـ 124 لاستقلال الفلبين، في دولة الإمارات، هو احتفال بالمجتمع الفلبيني الرائع الذي يشكل جزءً مهماً من ثقافتنا العالمية وعلى مر السنين، كان للجالية الفلبينية دور حيوي في الإمارات العربية المتحدة وتنوع مجتمعها الثقافي”.

و أضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: “تعدد الثقافات الذي تحتضنه دولتنا اليوم، يعكس حكمة مؤسس أمتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فقد أصبح المجتمع الإماراتي اليوم نموذجاً عالمياً نظراً لاحتضانه أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش على أرضنا الطيبة.. كما تبنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” رؤية الشيخ زايد رحمه الله، من خلال مواصلة العمل على ترسيخ العلاقات الأخوية وقيم التعايش والتسامح بين الشعوب، وتعزيز بيئة مجتمعية سليمة تحتضن جميع من يعيشون فيها وتدعم تطورهم ونجاحهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية التي تنتهجها دولة الإمارات”.

ولفت إلى أهمية هذا الاحتفال في دبي، كدليل واضح على قوة العلاقات التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والفلبين، والتي تقوم على الأخوة والاحترام المتبادل والصداقة المتينة بين الشعبين وعلى المستويات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية.

وشكلت الاحتفالية فرصة لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجالية الفلبينية في الدولة، ومشاركة العديد من أبناء دولة الإمارات، وأبناء العديد من الجاليات المقيمة، الاحتفاء بهذه المناسبة التي تكتسب أهمية خاصة لدى أبناء المجتمع الفلبيني، ما عكس طبيعة العلاقات الإنسانية والاجتماعية الإيجابية التي تسود بين كافة مكونات المجتمع الإماراتي الذي يستوعب أكثر من 200 جنسية.

وحرصت نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، والعائلات المقيمة في الدولة، على حضور الفعالية التي تعقد بشكل سنوي وتحتفل خلالها الجالية الفلبينية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستقلال بلادها.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية والترفيهية التي أبرزت خصوصية الفن والثقافة الفلبينية، وأضفت مزيداً من أجواء البهجة والسعادة على الحضور وشهدت مشاركة الفنان الفلبيني كارلو أكينو وعروضا فنية واستعراضية مميزة شارك في أدائها فنانون من الإمارات والفلبين، وحظيت بإعجاب وإشادة الحضور.