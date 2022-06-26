نشكركم على متابعتكم خبر كوادر شرطة الشارقة يصنعون المقطورة التنبيهية لتعزيز السلامة المرورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 08:00 مساءً - متابعة – علي معلا

تمكن عدد من كوادر شرطة الشارقة من تصنيع “المقطورة التنبيهية” التي تتميز بمواصفات فريدة صديقة للبيئة وتسهم في ضبط أمن الطرق وتعزيز السلامة والحد من الحوادث المرورية .

وتتميز المقطورة بإضاءات قوية تعمل بالطاقة الشمسية‏ ومنبهة لأبعد مسافة ممكنة وفق معايير خاصة وفي جميع الظروف المناخية.

ويهدف مشروع “المقطورة التنبيهية” إلى الوقاية من وقوع الحوادث المرورية المتتالية على الطرق حيث ستحل المقطورة التنبيهية محل الدوريات المرورية في إغلاق الطرق أثناء وقوع حادث مروري أو تعطل مركبات ثقيلة أو حريق أو غيره من الحوادث التي قد تحصل على الطرق الأمر الذي سيسهم في إتاحة زمن مناسب لتنبيه قائدي المركبات مختلفة وستسهم أيضا في التوفير الأمثل للممتلكات الأمنية من مركبات ودوريات المرور إلى جانب ضمان سلامة أرواح رجال الشرطة أثناء أداء عملهم.

وقال المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة إن هذا المشروع يعد حلا للحوادث التي قد تنجم أثناء عمليات تخطيط حوادث الطرق أو تنظيم حركة السير والمرور ..مشيرا إلى أن هذا الإبتكار الصديق للبيئة استغرق تنفيذه 7 أيام وجاري تصنيع المزيد من تلك المقطورات التي تتميز بقابلية التطوير بالأنظمة .

ولفت المقدم النقبي إلى أن شرطة الشارقة تمتلك مختبراً للإبتكار المروري الذي يعد مركزاً لتوليد الأفكار وتنفيذ الاختبارات قبل ترجمتها على أرض الواقع.