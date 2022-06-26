نشكركم على متابعتكم خبر تجربة جديدة للتجار والمتسوقين في دبي عبر سوق “ييوو” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 05:53 مساءً - متابعة – علي معلا

يفتح “سوق ييوو” في دبي أبوابه للجمهور بعد غد الثلاثاء، كأول سوق منطقة حرة ذكية في الشرق الأوسط لقطاعي التجزئة والجملة، ويمثل السوق المرحلة الأولى من “سوق دبي للتجار” في المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/.

ويهدف “سوق ييوو” إلى إحداث طفرة كبيرة في تجربة البيع والشراء للتجار والمستهلكين على حد سواء من خلال خدماته وعروضه الفريدة، ويغطي نحو 200 ألف متر مربع ويضم 1,600 صالة عرض، حيث تم بالفعل شغل 99% من المساحة المخصصة، وتتوزع صالات العرض على طابقين ضمن أقسام محددة تشمل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأثاث والإضاءة، ومستحضرات التجميل والإكسسوارات، والأدوات والمعدات /بما في ذلك قطع غيار السيارات/، مع مستلزمات المطبخ والحمام، والمفروشات، والستائر، والملابس.

كما يضم السوق 324 مستودعا موزعين على طابقين، خلف صالات العرض مباشرة، ما يضمن سهولة تزويد الصالات بالمنتجات، وتفادي الآثار السلبية على حركة البيع التي قد يسببها نقص المخزون .. كما تم تجهيز المستودعات برصيف تحميل مخصّص لتوفير الدعم اللوجستي المتكامل تسهيلاً لحركة البضائع.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ”دي بي ورلد” الإمارات وجافزا : نقوم بمسؤولياتنا تجاه تعزيز مكانة دولة الإمارات التي تعد مركزًا تجاريًا عالميًا رائدًا، من خلال الاستفادة القصوى من المزايا الاستراتيجية التي تمتلكها جافزا، وتمكّنا من خلال مبادراتنا النوعية القائمة على الابتكار وحلولنا التجارية واللوجستية المتقدمة في ترسيخ مكانة جافزا لتصبح وجهة مثالية للتجار وقطاع الأعمال.

أضاف: يعد “سوق ييوو” أحد الحلول المبتكرة لخدمة التجار والمستهلكين المحليين، حيث لمسنا الحاجة إلى سوق يوفر الإمكانات اللازمة لتخزين البضائع وبيعها واستيرادها وتصديرها بأكبر قدر من السهولة، كل ذلك في مكان واحد وبدون رسوم إضافية، ونحن متفائلون بأن السوق سيعزز تجربة التجار والمتسوقين على حد سواء.

ويوفر “سوق ييوو” لعملائه الكثير من المزايا كونه يقع بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، بما يتيح للعملاء نقل البضائع بسهولة من وإلى مستودعاتهم عبر وسائل متعددة، وبالتالي توفير الوقت والجهد.

كذلك يقدم “سوق ييوو” خدمات القيمة المضافة للمستأجرين التجار والمتسوقين، فخلال أول 27 شهرًا بعد افتتاح السوق، لن يتحمّل المستأجرون أي رسوم إدارية، ونظرًا لوجود السوق في جافزا، فإن تكاليف الترخيص منخفضة نسبيًا، إضافة إلى انخفاض التكاليف اللوجستية للاستيراد والتصدير لقرب السوق من وسائل النقل البحري والجوي، وتنعكس هذه المزايا على المستهلك النهائي، حيث يتم توفير السلع بأسعار تنافسية، ما يجعل “سوق ييوو” مثالياً لكل من التجار والمستهلكين.

ويتميز “سوق ييوو” بوجود منطقة خاصة تسمى “ييوو كونيكت” تسمح بالتواصل عبر الحدود وتبادل المعلومات بين التجار في دبي والمصانع في الصين، وبالتالي لن يضطروا إلى الاستعانة بوسيط أو السفر إلى الصين، كذلك تسمح للتجار بمعاينة السلع والتأكد من جودتها قبل استيرادها إلى “سوق ييوو” في دبي، وتمنح هذه الخدمة المتعاملين مستوى جديدا من ضمان الجودة، لا سيما بالنظر إلى الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية.