نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان الملك سلمان بوفاة الأميرة موضي بنت مساعد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 04:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته. في وفاة صاحبة السمو الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

كما أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.