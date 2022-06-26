نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي الأولى عربياً ضمن قائمة أكثر المدن الملائمة للعيش 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 04:52 مساءً - متابعة – علي معلا

تصدرت أبوظبي المركز الأول عربياً وفي الشرق الأوسط، تلتها دبي في قائمة أكثر المدن الملائمة للعيش لعام 2022، وفق التصنيف السنوي الذي تصدره وحدة المعلومات في “إيكونوميست إنتليجينس”، التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية.

واحتلت أبوظبي مكانها ضمن التصنيف العالمي الجديد لعام 2022، وفقاً للدراسة السنوية التي تُجريها مجلة “ذي إيكونوميست” عن المدن ذات نوعية الحياة الجيدة.

وجاء ذلك بفضل الإجراءات السريعة والنهج التعاوني الذي اتبعته حكومة أبوظبي، والذي مكّن المجتمع من التفاعل والاستمرار في جميع القطاعات المجتمعية، والخدمية، والاقتصادية، خصوصاً القطاع الصحي.