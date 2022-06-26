واحة دبي للسيليكون تستعد لاستضافة أول حدث للرياضات الإلكترونية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 04:52 مساءً - متابعة – علي معلا

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” استعدادها لاستضافة أول حدث للرياضات الإلكترونية خلال شهر أكتوبر 2022 في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة.

يعد هذا الحدث الاستثنائي الأول بمثابة تعاون مشترك بين “دييز” وشركة “سيد” /Seed/ الاستشارية المتخصصة في بناء منظومات الرياضات الإلكترونية، وتكنولوجيا البلوك تشين، وتقنيات المدفوعات.

وعيّن الطرفان شركة “سيغما” /SiGMA/ أحد أكبر منظمي الرياضات الإلكترونية ومطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لإقامة المعرض السنوي للرياضات الإلكترونية في واحة دبي للسيليكون.

وتعمل الأطراف على دراسة تطوير مشروع “حلبة الرياضات الإلكترونية”، الأولى من نوعها في المنطقة والذي ستضم خطته إنشاء أول أكاديمية تدريبية وتعليمية للاعبين وذويهم وكافة الجهات والمؤسسات المهتمة بهذا القطاع الصاعد بقوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي.

وستقدم الحلبة أيضاً منشأة تدريب للاعبين المحليين والإقليميين والدوليين وكذلك المهتمين بممارسة مهنة التحكيم أو التعليق على الألعاب الإلكترونية ومنافساتها.

تهدف الأطراف جميعها إلى جعل الحلبة مركزاً إقليمياً لاستضافة بطولات الرياضات الإلكترونية، وبوابة للشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم الفنية ضمن مجتمع سيبراني آمن لمشاركة معارفهم وشغفهم.

وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” : “تعمل “دييز” استراتيجياً على استقطاب وتمكين نمو و ازدهار قطاعات المستقبل، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في تعزيز مكانة إمارة دبي عاصمة للمستقبل الاقتصادي عالمياً.. ويعد قطاع صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية من القطاعات التي تشهد نمواً ملحوظاً عالمياً بعدما بلغت قيمة صناعة الألعاب العالمية 198.40 مليار دولار في عام 2021″.

وتوقع أن تصل تلك القيمة إلى 339.95 مليار دولار بحلول عام 2027..

وأضاف: “أما على صعيد منطقتنا، تشير التوقعات إلى نمو الصناعة بمعدل سنوي مركب مقداره 13.88٪ خلال الفترة بين عامي 2022-2027.. وتمثل هذه الإحصائيات فرصة نوعية للمعنيين بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما في ذلك المطورون ورجال الأعمال والمستثمرون”.

وأضاف سعادته: “دييز” وعبر واحة دبي للسيليكون، تتخذ خطوة استباقية لتطوير منظومة الرياضات الإلكترونية في دبي وتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للرياضات الإلكترونية من خلال اقتراح رؤية واستراتيجية ومنظومة داعمة لهذه الصناعة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد المحلي.. وتعد الواحة منصة نموذجية لجذب رواد الصناعة عالمياً، حيث يتواصل نجاح الواحة، منذ قرابة عقدين لمواكبة الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، ونشهد اليوم من جديد خطوة مستقبلية تسهم في تعزيز مكانة دبي وتحقيق طموحاتها للوصول إلى ريادة عالمية في صناعة الرياضات الإلكترونية الناشئة التي تنمو بسرعة”.

وأشار سعادته: “في عام 2021، تم تكليف واحة دبي للسيليكون بأن تكون مركز المعرفة والابتكار، كواحدة من خمسة مراكز حضرية رئيسية في إطار خطة دبي الحضرية 2040.. وتماشياً مع هذا التكليف، شرعت واحة دبي للسيليكون في دعم تطوير المنظومة المحلية للرياضات الإلكترونية بهدف جذب رواد الأعمال والمستثمرين في هذا المجال”.

وقال نيكولاس غودر مؤسس /Seed Consultancy/: “تهدف /Seed/ إلى بناء فرص اقتصادية جديدة من خلال تطوير منظومات الرياضات الإلكترونية، وبما أن واحة دبي للسيليكون تدرك أهمية مستقبل هذه الرياضات والألعاب الإلكترونية وتلتزم بتطوير بنية تحتية شاملة لهذه الصناعة، يسعدنا أن نقدم خبرتنا ودعمنا لإنجاح مسعاها، انطلاقاً من ثقتنا بمكانة واحة دبي للسيليكون كمركز حيوي للشركات التي تركز على التكنولوجيا والشركات الناشئة والمستثمرين الذين يمثلون ركائز هذه الصناعة.. وتلتزم /Seed/ بإرساء الأسس، وسد الفجوة بين رواد الأعمال والشركات الناشئة ورأس المال المغامر لدفع نمو الصناعة في الإمارات والمنطقة والعالم”.

ومن المتوقع أن يجتذب الحدث، المقرر تنظيمه في واحة دبي للسيليكون في أكتوبر 2022، كبرى الشركات العالمية المعنية بالرياضات الإلكترونية، بما في ذلك الفرق المحترفة، ومطورو الألعاب، ومنصات الواقع الافتراضي، والجهات الراعية، ووسائل الإعلام، والمنظمون، والخبراء والمستثمرون.