نشكركم على متابعتكم خبر الاتحاد للطيران تستأنف الرحلات المباشرة بين أبوظبي وبكين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تستأنف شركة “الاتحاد للطيران” رحلاتها المباشرة بين أبوظبي والعاصمة الصينية بكين، ابتداء من 29 يونيو الجاري. كأول رحلة جوية تجارية دولية تعود إلى بكين، بناء على التوجيهات الأخيرة للحكومة الصينية.

وأوضحت “الاتحاد للطيران”، في بيان لها، اليوم، أن استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين. يعتبر إنجازاً جديداً للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات.

وستشغل “الاتحاد للطيران” رحلة أسبوعية على متن طائرة “بوينغ 787 دريملاينر”. وهي إحدى الطائرات الأقل استهلاكاً للوقود في العالم، وفق “وام”.