الشارقة لإدارة الأصول تشارك بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 04:52 مساءً - متابعة – علي معلا

اختتمت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة مشاركتها في أعمال النسخة الـ 25 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ضمن وفد الإمارات المشارك في الحدث بحضور أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

مثل الشركة في المنتدى راشد بورحيمة مدير إدارة – قطاع المشاريع الجديدة في شركة الشارقة لإدارة الأصول الذي التقى عددا من الوفود المشاركة و بحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك و إمكانية تنظيم وتنسيق مشاريع مشتركة في المستقبل بما يسهم في توسيع وتعزيز شبكة إستثمارات الشركة على المستوى العالمي.

وقال عمر الملا الرئيس التنفيذي – قطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول: ” تعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة لاستعراض دور شركة الشارقة لإدارة الأصول أمام الوفود المشاركة ودورها في تولي مسؤولية الاستثمارات الحكومية في إمارة الشارقة وإدارة الأصول والتطوير العقاري بهدف ﺒﻨﺎء إﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ للإمارة”.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي الحيوي لإمارة الشارقة و الفرص الاستثمارية التي توفرها لرجال الأعمال من مختلف دول العالم في ظل اتباعها سياسة التنويع الاقتصادي وتوفيرها خدمات لوجستية متقدمة وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة يعزز مكانتها ودورها التنافسي مركزا اقتصاديا في المنطقة.

من جانبه قال راشد بورحيمة: ” تأتي مشاركة الشارقة لإدارة الأصول بصفتها الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة لفتح آفاق أوسع أمام تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وروسيا في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتأكيدا على حرص الشركة على المساهمة بدور فاعل في تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين”.

يذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟثروة وأﻧﺸﺌت ﺣﺼراً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣكومة اﻟﺸﺎرﻗﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة بهدف ﺒﻨﺎء إﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر الإﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ.

يعد ” منتدى سان بطرسبرغ ” حدثا دوليا بارزا ينعقد بشكل سنوي منذ عام 1997 برعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويناقش القضايا الاقتصادية العالمية و تأثيرها في الأسواق إضافة إلى دعم التواصل و الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية ويشهد حضور رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم إلى جانب رجال أعمال ومديرين من كبرى الشركات الروسية والعالمية.