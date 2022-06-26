نشكركم على متابعتكم خبر ‎ ميثاء الشامسي تستعرض جهود الشيخة فاطمة بمجال تمكين المرأة اقتصادياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شارت معالي الدكتورة “ميثاء بنت سالم الشامسي”، وزيرة دولة، في الدورة الـ32 من القمة العالمية للمرأة. التي استضافتها العاصمة التايلندية بانكوك.

واستعرضت معاليها جهود سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الامارات”. بمجال تمكين المرأة اقتصادياً و خاصة قي قطاع النفط والغاز.

ونقلت معاليها في بداية كلمتها تحيات سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك” وتمنياتها للقمة بالنجاح.. مشيرة إلى اهتمام سموها بتوسيع نطاق مشاركة المرأة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وحرصها على إطلاق العديد من المبادرات. ومن أهمها ما يتعلق بتشجيع التحاق المرأة بقطاع النفط والغاز. و توجيهها بتوفير جميع التسهيلات المساندة لها لتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية.

وتطرقت “الشامسي” إلى جهود سموها المتواصلة في هذا الشأن، ونسب تواجد المرأة في كافة القطاعات ومجالس الإدارات وريادة الأعمال. إلى جانب قطاع النفط والغاز، الذي يشهد تزايداً في أعداد النساء العاملات فيه.

وأشارت إلى أن “سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تحرص على توسيع نطاق التعاون في مجال تمكين المرأة اقتصادياً. من خلال إشراك الجامعات واهتمام سموها بدمج المتفوقات من طالبات الجامعة في المبادرات الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال. مع الاهتمام بالبحث العلمي وذلك بما يخدم البحث العلمي و القطاع الصناعي والاقتصاد”.

وأكدت على تواصل واستمرار جهود “أم الامارات ” من أجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة. وحرصها ان تستثمر المرأة كل الفرص والتسهيلات التي تقدمها القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في دعم مكانة المرأة وإبراز جهودها في كافة المجالات.