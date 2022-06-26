“بريد الإمارات” جزء داعم لخدمات المجتمع وتطوير الأعمال في الدولة

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت مجموعة بريد الإمارات المشغل البريدي الرسمي والمزوّد الرائد لخدمات التوصيل السريع في دولة الإمارات، دعمها لمبادرة “اصنع في الإمارات”.

ويأتي ذلك من خلال تقديم كافة الخدمات اللوجستية للشركات والمصانع الوطنية في الدولة، خاصة مع تزايد وتيرة الأعمال عبر التجارة الإلكترونية، وتزايد طلب المستهلكين على الخدمات الإلكترونية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، قال عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة بريد الإمارات”، أن بريد الإمارات جزء مهم وداعم لخدمات المجتمع وتطوير ريادة الأعمال في دولة الإمارات، مؤكداً ان المجموعة تعتبر شريكاً أساسياً في خدمة قطاع الأعمال من خلال تقديم خدمات بريدية ولوجستية علي جميع مستويات الدولة.

ولفت الأشرم في تصريحات له إلى أن “بريد الإمارات” يلعب دوراً مهماً في التجارة الإلكترونية كحلقة وصل بين الموردين والمستهلكين عبر الخدمات البريدية التي تقدم إليهم، متوقعاً نمو وازدهار ذلك القطاع في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة .

وبيـّن أن “بريد الإمارات” يتبنى رؤيةً طموحة، تتمحور حول ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات على خارطة الخدمات اللوجستية والتجارة العالمية، عبر إحداث نقلةٍ نوعية في كفاءة وجودة خدمات البريد والتوصيل السريع والخدمات اللوجستية، ، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

ولفت الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة بريد الإمارات” إلى السعي لتسريع وتيرة التحول الرقمي ضمن كامل منظومة العمل، لمواكبة الاتجاهات الجديدة والتطورات العالمية المتسارعة، بهدف توفير تجربةٍ متكاملة للمتعاملين، مضيفاً أنهم يطمحون في المزيد من تحسين جودة الخدمات من خلال تقديم أفضل الحلول والأفكار الابتكارية والحرص على مواءمة استراتيجياة الممجموعة التطويرية مع الرؤى الوطنية المستقبلية.

وذكر أن مجموعة بريد الإمارات تفخر باتساع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، والتطور الكبير لحلولها وخدماتها لأنشطة التجارة الإلكترونية، ودورها كجهةٍ رائدة في تمكين ودعم نمو هذا القطاع الحيوي، وكان آخرها مختبرات دانتي للأبحاث الطبية، ودعم القطاع الصحي عبر تسهيل توفير خدمات الجينات المتقدمة في جميع أنحاء الإمارات، تماشياً مع الرؤية الوطنية الرامية إلى إتاحة الاختبارات والتحاليل الطبية المتقدمة لجميع سكان الدولة.