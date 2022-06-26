شرطة أبوظبي: “ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة”

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تشارك شرطة أبوظبي اليوم الأحد بحزمة متنوعة من المبادرات والفعاليات التوعوية بمناسبة “اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها”.

وتحمل مبادارات شرطة أبوظبي في هذا اليوم شعار “ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة”.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” أكد العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي. حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في هذا اليوم، تزامنًا مع الاحتفاء بهذه المناسبة في الدولة وبقية دول العالم. إدراكًا لأهميتها في الحفاظ على ديمومة الأمن والاستقرار المجتمعي. وإيمانًا منها بضرورة تكاتف الجهود في الإسهام بمكافحة واحدة من أخطر الآفات المدمرة للمجتمعات البشرية وأجيالها الشابة.

وذكر “الظاهري” أنّ فعاليات وأنشطة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي تشارك فيها عدة إدارات تركز على توعية الجمهور. بمخاطر هذه الآفة وتتضمن تنظيم ملتقى برعاية قائد عام شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وبرامج تلفزيونية وإذاعية، تستضيف عددًا من الضباط من المديرية.

وأشار “الظاهري” إلى أنه سيتم عرض فيلم توعوي حول مكافحة المخدرات في وسائل التواصل الاجتماعي. بجانب عقد مجلس توعوي على مستوى إمارة أبوظبي وحلقة نقاشية ومجلس نسائي. وتنظيم ملتقى طلابي بمشاركة الجامعات والمدارس. إضافة إلى تنفيذ برامج توعية في عدد من المراكز التجارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.