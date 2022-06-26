نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء دبي توجه نصائح لمتعامليها قبل السفر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 11:49 صباحاً -

متابعة – مظفر إسماعيل

حثت هيئة كهرباء ومياه دبي، متعامليها وأفراد المجتمع، على التأكد من معايير الأمن والسلامة في منازلهم قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة.

ونصحت الهيئة بالتأكد من إطفاء الأضواء، وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من القابس الجداري. واستخدام مؤقت زمني للأضواء الكاشفة في الحديقة وعلى أسوار المنزل، وإغلاق محابس المياه.

كما حثت على الاستعانة بفني متخصص لفحص توصيلات المياه، والتأكد من عدم وجود أية تسربات. لتجنب الهدر وضمان سلامة الممتلكات والحفاظ على الموارد الطبيعية.