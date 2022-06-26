نشكركم على متابعتكم خبر الشارقة: الكشف عن جريمة قتل والقبض على الفاعل في زمن قياسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة- شادي علوش

أفادت وسائل إعلام محلية، بتمكن شرطة إمارة الشارقة ، من اكتشاف ملابسات جريمة قتل خلال 120 دقيقة فقط، من تلقي البلاغ.

وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ من سيدة، يفيد باختطاف ابنتها ، من قبل شخص معروف لديهم، نظرا لخلافات سابقة.

وذلك في أحد مواقف السيارات.

وبالعودة للكاميرات الموجودة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة الضحية داخل سيارتها.

ووجه لها عدة طعنات نافذة، قبل أن يفر بسيارة المجني عليها ، وهي برفقته، وبالتدقيق والمتابعة ، تم إلقاء القبض على الفاعل.