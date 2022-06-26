نشكركم على متابعتكم خبر في زمن قياسي.. شرطة الشارقة تكشف ملابسات جريمة قتل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة. من كشف غموض جريمة قتل. راحت ضحيتها فتاة عربية عشرينية تم العثور على جثتها في مَركبتها بإحدى المناطق. وتم إلقاء القبض على الجاني.

وفي التفاصيل. ورد بلاغ من سيدة لغرفة العمليات في تمام الساعة (03:15) مساء يوم أمس الجمعة. يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم وتوجد خلافات سابقة. وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.

وعليه. انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث. وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع. تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به. ووجّه لها عدة طعنات نافذة. وفر هارباً بسيارة المجني عليها وهي معه في المركبة.

وقال العقيد فيصل بن نصار. نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية. إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث. تم العثور على مركبة المجني عليها وجثتها بها. وأوضح أنه وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات. ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقة. بعد أن فر هارباً ليتوارى عن أعين الشرطة. حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبئاً من يد العدالة.

ولفت بن نصار إلى أنه تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة. وبالتحقيق معه اعترف بقتل المجني عليها. بسبب خلافات شخصية. هذا وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة.