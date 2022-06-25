نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء دبي تبحث علاقات التعاون في قطاع الطاقة مع أذربيجان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 06:55 مساءً - متابعة – علي معلا

استعرض معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس ادارة شركة اينوك وشركة دراجون اويل، مع معالي ميكاييل جباروف، وزير الاقتصاد والاستثمارالأذربيجاني علاقات التعاون الثنائي في قطاع الطاقة والموضوعات ذات الصلة خاصة الاستثمار في مشاريع التنقيب عن النفط، والإنتاج في أذربيجان، وتسويق النفط من خلال شركة النفط الحكومية الأذربيجانية “سوكار”.

وتناول اللقاء كذلك الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز، والفرص الاستثمارية طويلة الأجل.

واتفق الجانبان على قيام فرق متخصصة لاستكشاف الفرص والخيارات المتاحة.

وحضر اللقاء سعادة سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” وعلي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وحسين لوتاه، وقصي الشارد عضوا مجلس إدارة إينوك، والوفد المرافق للوزير الضيف.