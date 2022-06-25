نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد رأس الخيمة يُقدم تعازيه في وفاة إبراهيم سلطان الشامسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 04:56 مساءً - متابعة – علي معلا قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور له إبراهيم سلطان الشامسي. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الخران اليوم عن خالص تعازيه وصادق مواساته لانجال الفقيد حميد وسلطان ومحمد وإلى أسرة الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.