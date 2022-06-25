نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 1,692 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن أجرت وزارة الصحة الإماراتية 293,159 فحصاً جديداً في الدولة، مما أسفر عن كشف 1,692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 937037 حالة. وتم رصد حالة وفاة واحدة في الدولة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2311 وفاة. وكشفت الوزارة عن شفاء 1,726 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 917583 حالة.