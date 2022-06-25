نشكركم على متابعتكم خبر تونس تستضيف المحطة الثالثة من كأس رئيس الدولة للخيول العربية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 03:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

يحتضن مضمار قصر السعيد في تونس، يوم غد الأحد، المحطة الثالثة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها التاسعة والعشرين. وذلك في أولى الجولات العربية لأجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2022.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في 15 دولة حول العالم. تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة “مطر سهيل اليبهوني الظاهري”. وسعادة “فيصل الرحماني” مشرف عام السباقات.

ويشهد السباق الذي يقام ضمن /الفئة الأولى/ لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية مشاركة 20 خيلاً. تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس الشقيقة، المعروفة بتقاليدها العريقة في تربية الخيول، وصناعة قصص أبطال تألقوا عالمياً. وذلك للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وسط مشاركة أفضل الخيول من الوطن العربي.

وتضم القائمة المشاركة، وفق “وام”، مجموعة مميزة من الخيول هي: عراق، والمرتجز، وإزمير، وجسور العرب، وجياب السعد، وجساس السلام، وخدام. وفور جوهيل شيكو، وأزهار تومينا، وإيفواري، وخيام الإيمان، ونفاح، واستمارة، وأسماء تورات. ولخضر، ولحن الكروان، وليمار قريش، ولاس فيغاس، ولاقطا، وكيرويال.