نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس موزمبيق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، برقية تهنئة. إلى فخامة “فليبي شاسنتو نيوسي”، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “فليبي شاسنتو نيوسي”.

كما أرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، برقية تهنئة مماثلة. إلى معالي “أدريانو أفونسو ملياني”، رئيس وزراء جمهورية موزمبيق.