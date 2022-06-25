الإمارات تشارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تشارك دولة الإمارات، غداً، في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام.

ومن المقرر أن تقام عدد من الفعاليات في جميع أرجاء الدولة، لنشر الثقافة القانونية والمخاطر الاجتماعية التي تخلفها آفة المخدرات. فضلاً عن التأكيد على مكانة الأسرة خط دفاعنا الأول في الحرب على السموم المدمرة.

وتعمل الدولة وفق رؤية استراتيجية للقضاء على آفة المخدرات مرتكزة على محاور عدة أبرزها محور المكافحة والوقاية ومحور العلاج. إلى جانب اتخاذها تدابير حماية على المستويين الأمني والمجتمعي. بجانب تحديث القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات بشكل يتسق مع المتغيرات العالمية.

ودولة الإمارات هي من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتتضمن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، تطبيق تدابير رقابية دولية مشروعة، والتأكد من عدم تداولها بين عامة الناس. وحرص هذه الاتفاقيات على توافر هذه المواد لأهداف طبية وعلمية فقط. ومنع وصولها عبر قنوات غير مشروعة وغير قانونية، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالمخدرات، أو إساءة استخدامها.

وتعمل الدولة وفق رؤية استراتيجية للقضاء على آفة المخدرات مرتكزة على محاور عدة أبرزها محور المكافحة والوقاية ومحور العلاج. إلى جانب اتخاذها تدابير حماية على المستويين الأمني والمجتمعي، بجانب تحديث القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات بشكل يتسق مع المتغيرات العالمية.