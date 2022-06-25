نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية اليونان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي “نيكوس ديندياس” وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة.

وبحث الطرفان الفرص المتاحة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات والقطاعات الواعدة والمهمة. في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما ناقش سموه ومعالي “نيكوس ديندياس” القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها المختلفة.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” أن دولة الإمارات وجمهورية اليونان ترتبطان بعلاقات استراتيجية متنامية. ويتطلعان في ظل دعم ورعاية من قيادتهما إلى ترسيخ نموذج متطور ومستدام للتعاون المثمر والبناء الذي يعد محركا لعجلة التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن “العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي بدأت في العام1976 شهدت تقدماً وتطوراً مستمراً. وجاءت الشراكة الاستراتيجية الإماراتية اليونانية في العام 2020 لتشكل نقلة نوعية في مسار هذه العلاقة”.

وشدد على أن البلدين الصديقين وقيادتهما لديهما رغبة مشتركة للاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما على الصعد كافة. بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، قدم معالي “نيكوس ديندياس” تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رحمه الله.

وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والنماء تحت قيادة صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”.

وأكد اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات وشراكتهما الاستراتيجية. التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في مختلف المجالات.