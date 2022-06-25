نشكركم على متابعتكم خبر سيولة الأسهم المحلية تصل إلى 8 مليارات درهم في أسبوع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

بلغت سيولة أسواق الأسهم المحلية 8 مليارات درهم على مدار جلسات الأسبوع الماضي، منها 6.8 مليارات في أبوظبي، و1.2 مليار في دبي.

وجرى تداول 1.4 مليار سهم، موزعة بواقع 970 مليوناً في أبوظبي، و433 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 65673 صفقة على مدار الأسبوع.

وتراجعت أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط نزول جماعي للقطاعات القيادية.

وهبط سوق دبي بنسبة 1.8% ليغلق عند 3202 نقطة بضغط نزول قطاعات العقار والبنوك والاستثمار. كما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.57% ليغلق عند9390 نقطة في ختام التعاملات.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.09% في ختام تعاملات جلسة الجمعة وبتداولات بلغت قيمتها 94 مليون درهم. ليغلق عند 3202 نقطة مقابل 3262 نقطة للأسبوع السابق ويفقد المؤشر 60 نقطة على مدار الأسبوع الماضي متراجعاً بنسبة 1.8% على مدار 5 جلسات.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% في ختام تعاملات جلسة أمس بتداولات تجاوزت 1.1 مليار درهم. ليغلق عند 9178 نقطة مقابل 9390 نقطة الأسبوع الماضي، وفقد المؤشر 212 نقطة متراجعاً بنسبة 2.3% على مدار 5 جلسات.