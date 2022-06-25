نشكركم على متابعتكم خبر الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالاً بقوة 6 درجات جنوب إيران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، زلزالاً بقوة 6.0 درجة على ريختر.

وذكر المرصد أن الزلزال تركز في جنوب إيران، اليوم السبت، الساعة 07:37حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وذكر المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوساً بشكل خفيف في شمال الدولةـ وليس له تأثير على الدولة.