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الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالاً بقوة 6 درجات جنوب إيران

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة –  مظفر إسماعيل

 

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، زلزالاً بقوة 6.0 درجة على ريختر.

 

وذكر المرصد أن الزلزال تركز في جنوب إيران، اليوم السبت، الساعة 07:37حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

وذكر المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوساً بشكل خفيف في شمال الدولةـ وليس له تأثير على الدولة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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