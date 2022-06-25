نشكركم على متابعتكم خبر سلطان بن أحمد القاسمي يبارك لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يونيو 2022 02:49 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الإنجاز الذي حققته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وفوزها بـ 5 جوائز في فعاليات النسخة الـ 15 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي نظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين خلال الفترة من 21 حتى 23 يونيو الجاري.

وقال سموه – في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” – ثلاث ذهبيات وفضيتان من نصيب هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في “مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون” في البحرين .. نبارك للشارقة هذا الإنجاز الإعلامي الخليجي المميز في ظل رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة .. وكل الشكر للجنود الذين يقفون خلف هذا التميز.

وتسلّم الجوائز وفد رسمي من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ضمّ كلاً من سالم الغيثي مدير تلفزيون الشارقة وإسماعيل الحوسني مدير قناة الشرقية من كلباء وسعيد الكتبي مدير قناة الوسطى من الذيد وأمل العويس مديرة برامج إذاعة الشارقة.

وكانت الهيئة قد فازت بالجائزة الذهبية عن كلّ من برنامج الأطفال “نجوم العلم” عن فئة جائزة برامج الأسرة والطفل وهو من إنتاج تلفزيون الشارقة، وبرنامج “شريعة الذيد” من إنتاج قناة الوسطى من الذيد عن فئة جائزة برامج البيئة “خليجنا أخضر”، وبرنامج صوت التلاوة الذي أنتجه تلفزيون الشارقة لموسمين متتاليين وذلك عن فئة جائزة البرامج الدينية، في حين حازت جائزتين فضيتين عن البرنامج الإذاعي “الأثير” الذي يبث عبر أثير إذاعة الشارقة ضمن فئة جائزة “برامج المنوعات”، وعن الدراما الإذاعيّة “خطار الهنا” ضمن فئة جائزة “الدراما الكوميدية”.

وقال سعادة محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: كلنا فخر بالحصاد المميز من الجوائز التي نافست عليها برامج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والتي أثبتت تميزها وريادتها على المستوى الخليجي وهذا الإنجاز يدفعنا إلى المزيد من العمل لتعزيز قيم الإعلام الهادف الذي تتبناه إمارة الشارقة ضمن رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويحقق رسالتها في تزويد المجتمع بالإنتاج الراقي الذي يلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع ويحفزنا لتقديم المزيد من البرامج التي تُضاف إلى إنجازات الهيئة لتكون مرآة تعكس وجه إمارة الشارقة ودولة الإمارات الحضاري أمام العالم.

وتابع خلف: لقد حققت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال ما تقدمه من برامج تلامس اهتمامات المشاهدين بكافة فئاتهم حضوراً إعلامياً كبيراً على المستوى المحلي والعربي من خلال تلبيتها رغبات الجمهور وحاجاتهم المتجددة إلى منتج مهني مواكب لتطورات العصر، ومن هذا المنطلق عملت الهيئة على توحيد جهود كافة منصاتها الإعلامية لخدمة المجتمع ونجحت في استقطاب الجماهير ونيل ثقتهم والتأثير الإيجابي فيهم آخذة بعين الاعتبار استثمار كافة الأدوات في تعزيز وعي المجتمع وإثراء أوقات الأفراد ببرامج غرست الرسالة الثقافية والحضارية لإمارة الشارقة في وجدان المشاهدين من كافة أرجاء العالم العربي.

وتسعى الهيئة من مشاركتها في المهرجان إلى نقل تجربة الشارقة في الإنتاج الإعلامي الهادف الذي يسعى إلى الارتقاء بوعي الجمهور ويمزج بين المتعة والفائدة وترسيخ القيم المجسدة لهوية المجتمع إلى جانب الاطلاع على أحدث تقنيات وأشكال البث الإعلامي التي تعرض في المهرجان والمساهمة في الندوات وورش العمل وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من مكانة المهرجان كملتقى لنجوم الإعلام وروّاد صناعة الدراما في المنطقة وتعزيز التنافس المهني المحفز على التطوير والابتكار وإبراز الهوية الخليجية وريادتها في الصناعات الإعلامية.

هذا ويمثل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون منصة إقليمية رائدة تسعى إلى تكريم المبدعين في تقديم خطاب إعلامي وثقافي حضاري وإبراز التجارب القيمة في تقديم منتج إعلامي تلفزيون وإذاعي متميز يرسخ دور الإذاعة والتلفزيون في بناء مجتمع واعٍ ومتلاحم حيث استطاع أن يجمع رواد العمل التلفزيوني والإذاعي من كافة أنحاء دول الخليج العربي ويمد جسور التواصل فيما بينهم لا سيما مع تمتع “جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية” بمكانة رفيعة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي.