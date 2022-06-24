نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تفعل خاصية “الإشعارات العاجلة” لقيادة المركبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 08:54 مساءً - متابعة – نور نجيم :

دعت شرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من خاصية الاشعارات العاجلة عبر تطبيقها على الهواتف الذكية.

وتنبه هذه الإشعارات السائقين أثناء الاحوال الجوية المتقلبة مثل الأمطار والضباب والأتربة والغبار وفي حالات الازدحام المروري.

وأوضحت أن الهدف من الاشعارات تعزيز سلامة السائقين ،حيث يتوجب عليهم فور تلقي هذه الإشعارات الالتزام بقيادة المركبة وفقاً للسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات تغير الطقس وهي 80 كم/ساعة كحد أقصى، كما يتيح لهم فرص اختيار الطرق البديلة في وقت مبكر في حالات الازدحام المروري.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية ويتوجب خفضها في الظروف الجوية المتقلبة.

كما شددت على أهمية ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل ومتابعة النشرة الجوية واشعارات التطبيق الذكي للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية.